В Харькове и области мощный ливень и ветер: срывает деревья, нет света

Вечером, 12 июля, Харьков и область накрыл мощный шторм. В результате погодных условий в городах падают деревья и зафиксировано отсутствие электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и местные каналы.
"В Харькове и области бушует непогода: мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с", - пишет глава ОГА.
По словам Синегубова, сейчас частично обесточена Балаклея. Кроме того, Борщевка и Вербовка обесточены полностью.
"Будьте осмотрительными и осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице", - подчеркнул глава ОГА.
Накануне, примерно в 20:30 в соцсетях начали распространяться кадры, на которых видно шторм в Харькове.
Причем ряд местных каналов утверждали, что в центре города исчез свет. Параллельно были предположения и кадры, что вероятно, молния попала в трансформатор. Другие писали, что это шаровая молния.
Также в сети распространялись кадры, как из-за сильного ветра в Харькове падают деревья, тележки из магазинов движутся сами по себе, а также, как утверждается, была повреждена электричка. В частности, судя по кадрам в соцсетях, на нее упало дерево.
"Трое пострадавших в Харькове из-за непогоды: обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - уточнил Синегубов.
Глава ОвА рассказал, что сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Кроме того, он подтвердил, что по городу много поваленных деревьев.
"Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", - добавил глава Харьковской ОВА.
По словам Синегубов, в результате непогоды в селе Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. Она погибла.
Напомним, пару недель назад, Киев накрыл мощный град с грозой. В результате этого были затоплены улицы, а также была необходимость приспустить главный флаг Украины.
Также мы писали, что на днях Львов и Львовскую область накрыли сильные дожди. В частности, за сутки выпала годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Более того, из-за таких погодных явлений затопило 230 домов.
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