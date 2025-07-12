В Харькове и области мощный ливень и ветер: срывает деревья, нет света

"В Харькове и области бушует непогода: мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с", - пишет глава ОГА.

По словам Синегубова, сейчас частично обесточена Балаклея. Кроме того, Борщевка и Вербовка обесточены полностью.

"Будьте осмотрительными и осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи. Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице", - подчеркнул глава ОГА.

Накануне, примерно в 20:30 в соцсетях начали распространяться кадры, на которых видно шторм в Харькове.

Причем ряд местных каналов утверждали, что в центре города исчез свет. Параллельно были предположения и кадры, что вероятно, молния попала в трансформатор. Другие писали, что это шаровая молния.

Также в сети распространялись кадры, как из-за сильного ветра в Харькове падают деревья, тележки из магазинов движутся сами по себе, а также, как утверждается, была повреждена электричка. В частности, судя по кадрам в соцсетях, на нее упало дерево.

Обновлено в 21:22

"Трое пострадавших в Харькове из-за непогоды: обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь", - уточнил Синегубов.

Глава ОвА рассказал, что сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Кроме того, он подтвердил, что по городу много поваленных деревьев.

"Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды", - добавил глава Харьковской ОВА.

Обновлено в 21:25

По словам Синегубов, в результате непогоды в селе Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. Она погибла.