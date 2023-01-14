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У Харкові та області попередили про аварійні відключення світла

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Харків, Субота 14 січня 2023 10:37
У Харкові та області попередили про аварійні відключення світла Фото: в Харкові та області попередили про аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харкові та області сьогодні 14 січня можливі аварійні відключення світла. Причиною тому є ранкові удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова під час відеозвернення.

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об'єктах Харкова і області. Можливі аварійні відключення електропостачання у місті та населених пунктах області", - попередив Синєгубов.

За його словами, зараз підрозділи ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків та стабілізацією ситуації з електропостачанням.

"Закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загроза ракетних ударів ще зберігається", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що сьогодні зранку ворог вдарив по Харкову, було 2 "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. РФ поцілила у об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові об’єкти.

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