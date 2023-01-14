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В Харькове и области предупредили об аварийных отключениях света

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Харьков, Суббота 14 января 2023 10:37
В Харькове и области предупредили об аварийных отключениях света Фото: в Харькове и области предупредили об аварийных отключениях света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове и области сегодня 14 января возможны аварийные отключения света. Причиной тому являются утренние удары россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова во время видеообращения.

"Сегодня утром враг нанес очередные ракетные удары по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и области. Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - предупредил Синегубов.

По его словам, сейчас подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением.

"Призываю всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Угроза ракетных ударов еще сохраняется", - добавил Синегубов.

Напомним, что сегодня утром враг ударил по Харькову, было 2 "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе. РФ попала в объекты энергетической инфраструктуры, промышленные объекты.

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