В Харкові та області можуть скоротити комендантську годину

"Багато людей повертаються. У зв’язку з цим ми навіть розглядаємо питання щодо зміни дії комендантської години", - розповів він.

За словами очільника регіону, є низка пропозицій від представників бізнесу, від громадян щодо зміни часу комендантської години - із 23.00 до 05.00.

"Аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. Ці пропозиції наразі розглядаємо разом із військовими та профільними службами", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що в Харкові та області, починаючи з 25 серпня, комендантська година діє з 22:00 до 6:00.