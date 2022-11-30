В Харькове и области могут сократить комендантский час

"Многие люди возвращаются. В этой связи мы даже рассматриваем вопрос об изменении действия комендантского часа", - рассказал он.

По словам главы региона, есть ряд предложений от представителей бизнеса, от граждан по изменению времени комендантского часа - с 23.00 до 05.00.

"Чтобы продолжительное время работали продуктовые магазины, транспорт, заведения сферы обслуживания. Эти предложения рассматриваем вместе с военными и профильными службами", - добавил Синегубов.

Напомним, что в Харькове и области, начиная с 25 августа, комендантский час действует с 22:00 до 6:00.