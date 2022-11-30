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В Харькове и области могут сократить комендантский час

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области рассматривается возможность изменения продолжительности комендантского часа. Предлагается, чтобы комендантский час длился с 23.00 вечера до 5.00 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Многие люди возвращаются. В этой связи мы даже рассматриваем вопрос об изменении действия комендантского часа", - рассказал он.

По словам главы региона, есть ряд предложений от представителей бизнеса, от граждан по изменению времени комендантского часа - с 23.00 до 05.00.

"Чтобы продолжительное время работали продуктовые магазины, транспорт, заведения сферы обслуживания. Эти предложения рассматриваем вместе с военными и профильными службами", - добавил Синегубов.

Напомним, что в Харькове и области, начиная с 25 августа, комендантский час действует с 22:00 до 6:00.

Как сообщалось, с 1 декабря по всей Николаевской области, кроме недавно освобожденных территорий, сокращается комендантский час. Она продлится с 00:00 до 05:00.

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харковКомендантский час