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У Харкові та області майже 70% споживачів підключено до електрики, - ОВА

Фото: у Харкові та області майже 70% споживачів підключено до електрики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові та області станом на 17:00 24 листопада майже 70% споживачів підключено до електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він нагадав, що внаслідок вчорашнього масованого обстрілу вся Харківська область залишилася без світла.

"Завдяки нашим енергетикам вже опівночі подали напругу на об'єкти критичної інфраструктури Харківщини, а також підстанції Харківського, Лозовського та Чугуївського районів. До 10 ранку були заживлені очисні та теплові мережі. Згодом – метро, ​​трамвайно-тролейбусне управління та частина абонентів , - розповів він.

За словами Синєгубова, зараз близько 150 тисяч споживачів Харкова залишаються без світла, а в області - майже 300 тисяч мешканців.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України.

Внаслідок чого без світла виявилася більша частина країни, загинули десять людей, а поранення отримали 55.

Вже до обіду 24 листопада в Україні електрику подали в усі області. Першими загоєно об'єкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЕлектроенергіяВійна в Україніхарков