У Харкові та області майже 70% споживачів підключено до електрики, - ОВА

У Харкові та області станом на 17:00 24 листопада майже 70% споживачів підключено до електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він нагадав, що внаслідок вчорашнього масованого обстрілу вся Харківська область залишилася без світла.

"Завдяки нашим енергетикам вже опівночі подали напругу на об'єкти критичної інфраструктури Харківщини, а також підстанції Харківського, Лозовського та Чугуївського районів. До 10 ранку були заживлені очисні та теплові мережі. Згодом – метро, ​​трамвайно-тролейбусне управління та частина абонентів , - розповів він.

За словами Синєгубова, зараз близько 150 тисяч споживачів Харкова залишаються без світла, а в області - майже 300 тисяч мешканців.