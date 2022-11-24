В Харькове и области почти 70% потребителей подключены к электричеству, - ОВА

В Харькове и области по состоянию на 17:00 24 ноября почти 70% потребителей подключены к электричеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он напомнил, что в результате вчерашних массированных обстрелов вся Харьковская область осталась без света.
"Благодаря нашим энергетикам уже в полночь подали напряжение на объекты критической инфраструктуры Харьковской области, а также подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов. К 10 утра были заживлены очистные и тепловые сети. Впоследствии – метро, трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов Харькова", - рассказал он.
По словам Синегубова, сейчас около 150 тысяч потребителей Харькова остаются без света, а в области - почти 300 тысяч жителей.
Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины.
В результате чего без света оказалась большая часть страны, погибли десять человек, а ранения получили 55.
Уже к обеду 24 ноября в Украине электричество подали во все области. Первыми заживили объекты критической инфраструктуры.
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