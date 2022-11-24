RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове и области почти 70% потребителей подключены к электричеству, - ОВА

Фото: в Харькове и области почти 70% потребителей подключены к электричеству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове и области по состоянию на 17:00 24 ноября почти 70% потребителей подключены к электричеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он напомнил, что в результате вчерашних массированных обстрелов вся Харьковская область осталась без света.

"Благодаря нашим энергетикам уже в полночь подали напряжение на объекты критической инфраструктуры Харьковской области, а также подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов. К 10 утра были заживлены очистные и тепловые сети. Впоследствии – метро, ​​трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов Харькова", - рассказал он.

По словам Синегубова, сейчас около 150 тысяч потребителей Харькова остаются без света, а в области - почти 300 тысяч жителей.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины.

В результате чего без света оказалась большая часть страны, погибли десять человек, а ранения получили 55.

Уже к обеду 24 ноября в Украине электричество подали во все области. Первыми заживили объекты критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияВойна в Украинехарков