Окупанти вдарили по Харкову: три прильоти у центральному районі

Крім того, вибухи чути у Миколаєві.

Мешканців просять залишатися в укриттях.

Оновлено 23:48

Російські окупанти завдали трьох ударів по Київському району міста, повідомив мер Ігор Терехов.

"Попередньо, потрапляння по адміністративній нежитловій будівлі. Інформації про поранених чи загиблих на даний момент немає", - йдеться у повідомленні.

Радник голови облради Наталія Попова також повідомляє про прильоти. Внаслідок атак сталося займання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 2 листопада російські війська завдали удару по Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей.

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