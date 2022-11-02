RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по Харькову: три прилета в центральном районе

Фото: в Харькове и Николаеве прогремели (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты вечером 2 ноября ударили по Харькову. В городе слышали четыре взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Кроме того, взрывы слышны в Николаеве.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 23:48

Российские оккупанты нанесли три удара по Киевскому району города, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Предварительно, попадание по административному нежилому зданию. Информации о раненых или погибших на данный момент нет", - говорится в сообщении.

Советник главы облсовета Наталья Попова также сообщает о прилетах. В результате атак произошло возгорание.

Напомним, ранее стало известно, что утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Волчанску Харьковской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков