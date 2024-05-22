У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи: на сході загроза балістики

Вибухи у Харкові та Дніпрі пролунали у середу, 22 травня. На сході була оголошена загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Спочатку вибухи пролунав у Дніпрі. За кілька хвилин місцеві жителі повідомили, що у Харкові теж чули вибухи. Їх було щонайменше два.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області. Також військові повідомили, що є загроза ударів балістикою для східних областей. Крім того, над Дніпром зафіксували ворожий дрон, ймовірно, розвідувальний.
Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 12:31, а у Дніпропетровській - о 13:40.
Оновлено о 13:55
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що у місті пролунало кілька вибухів.
Карта повітряних тривог станом на 13:45
Нагадаємо, цієї ночі росіяни запустили у напрямку Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".
Сьогодні окупанти вдарили по об'єктах енергетики у Шостці та Конотопі Сумської області, Суми були знеструмлені.
Крім того, війська РФ вдарили по Чугуєву у Харківській області. За останніми даними, внаслідок атаки вісім осіб отримали поранення.
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