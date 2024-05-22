У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи: на сході загроза балістики

Спочатку вибухи пролунав у Дніпрі. За кілька хвилин місцеві жителі повідомили, що у Харкові теж чули вибухи. Їх було щонайменше два.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області. Також військові повідомили, що є загроза ударів балістикою для східних областей. Крім того, над Дніпром зафіксували ворожий дрон, ймовірно, розвідувальний.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 12:31, а у Дніпропетровській - о 13:40.

Оновлено о 13:55

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що у місті пролунало кілька вибухів.

Карта повітряних тривог станом на 13:45