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В Харькове и Днепре прогремели взрывы: на востоке угроза баллистики

Фото: в Харькове и Днепре прогремели взрывы 22 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Харькове и Днепре прогремели в среду, 22 мая. На востоке была объявлена угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сначала взрывы прогремели в Днепре. Через несколько минут местные жители сообщили, что в Харькове тоже слышали взрывы. Их было не менее двух.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Также военные сообщили, что есть угроза ударов баллистики для восточных областей. Кроме того, над Днепром зафиксировали вражеский дрон, вероятно, разведывательный.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 12:31, а в Днепропетровской - в 13:40.

Обновлено в 13:55

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе раздалось несколько взрывов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:45

 

Обстрел Украины 22 мая

Напомним, этой ночью россияне запустили в направлении Украины 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

Сегодня оккупанты ударили по объектам энергетики в Шостке и Конотопе Сумской области, Сумы были обесточены.

Кроме того, войска РФ ударили по Чугуеву в Харьковской области. По последним данным, в результате атаки восемь человек получили ранения.

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Днепропетровская областьХарьковВойна в УкраинеВоздушная тревогаВзрывы