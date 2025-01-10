У Харкові сталася сутичка між адвокатом та співробітниками ТЦК: деталі

Вчора, 9 січня, в Харкові стався конфлікт між 28-річною жінкою, яка назвала себе адвокатом військовозобов’язаного, та співробітниками районного Територіального центру комплектування (ТЦК). Інцидент трапився під час роботи військово-лікарської комісії (ВЛК) на базі одного з медичних закладів міста.

Адвокат прибула на зустріч з клієнтом, який нібито проходив медичний огляд. Під час її візиту виникла конфліктна ситуація з представником ТЦК. Її агресивна поведінка та намагання провокувати конфлікт заважали роботі ВЛК. У відповідь, військовослужбовець відтіснив громадянку за межі службового приміщення, аби припинити інцидент.

Відео частини конфлікту було оприлюднено в соціальних мережах, що спричинило обговорення серед громадськості. Командування Харківського обласного та районного ТЦК та СП засудило дії військовослужбовця, який піддався на провокацію, і повідомило про призначення службового розслідування. За результатами перевірки будуть вжиті відповідні організаційні та дисциплінарні заходи.

Зараз правоохоронні органи проводять перевірку всіх обставин конфлікту. Водночас, у ТЦК та СП проводяться додаткові інструктажі для особового складу, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому та забезпечити належне поводження з громадянами України відповідно до законодавства.