На Львівщині чоловік знепритомнів під час проходження ВЛК: ТЦК роз’яснює деталі

У Буському районі Львівщини під час проходження військово-лікарської комісії чоловік знепритомнів через епілептичний напад. У ТЦК та СП пояснили деталі інциденту.

Нещодавно екіпаж патрульної поліції доставив до Буського районного ТЦК та СП громадянина України, щоб уточнити його військово-облікові документи. Під час проходження військово-лікарської комісії у медичному закладі місті Буськ цей чоловік раптово втратив свідомість через епілептичний напад.

Його сестра, яка була поруч, першою почала надавати йому допомогу. Під час спроби уникнути заковтування язика вона отримала фізичні травми у вигляді укусів, спричинених неконтрольованими діями хворого. Через це на її руках були видимі сліди крові.

У Львівському ТЦК та СП зазначили, що військовослужбовці райцентру не вчиняли жодних протиправних дій щодо громадянина. Навпаки, йому була надана вся необхідна допомога. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Вони нагадують громадянам мобілізаційного віку про необхідність дотримання чинного законодавства України щодо порядку військового обліку у період дії правового режиму воєнного стану. Порушення цих норм може призводити до небажаних наслідків.

Звернення до громадян

Львівський обласний ТЦК та СП наголошує на необхідності уникати спекуляцій на темі мобілізації та дотримуватися закону. Громадян закликають пам’ятати про відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, поширення неправдивої інформації та дії, що шкодять репутації військових.