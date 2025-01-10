В Харькове произошла стычка между адвокатом и сотрудниками ТЦК: детали

Вчера, 9 января, в Харькове произошел конфликт между 28-летней женщиной, которая назвала себя адвокатом военнообязанного, и сотрудниками районного Территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел во время работы военно-врачебной комиссии (ВВК) на базе одного из медицинских учреждений города.

Адвокат прибыла на встречу с клиентом, который якобы проходил медицинский осмотр. Во время ее визита возникла конфликтная ситуация с представителем ТЦК. Ее агрессивное поведение и попытки провоцировать конфликт мешали работе ВВК. В ответ, военнослужащий оттеснил гражданку за пределы служебного помещения, чтобы прекратить инцидент.

Видео части конфликта было обнародовано в социальных сетях, что вызвало обсуждение среди общественности. Командование Харьковского областного и районного ТЦК и СП осудило действия военнослужащего, который поддался на провокацию, и сообщило о назначении служебного расследования. По результатам проверки будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств конфликта. В то же время, в ТЦК и СП проводятся дополнительные инструктажи для личного состава, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и обеспечить надлежащее обращение с гражданами Украины в соответствии с законодательством.