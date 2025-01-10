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У Харкові сталася сутичка між адвокатом та співробітниками ТЦК: деталі

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 12:35
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У Харкові сталася сутичка між адвокатом та співробітниками ТЦК: деталі Фото: Поліція встановлює обставини сутички адвоката з ТЦК у Харкові (facebook.com.Vinobltck)
Автор: Владислава Ткаченко

У Харкові стався конфлікт між адвокатом та співробітниками Територіального центру комплектування (ТЦК). Інцидент, який стався під час роботи військово-лікарської комісії, призвів до сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський ОТЦК та СП та поліцію Харківської області.

Вчора, 9 січня, в Харкові стався конфлікт між 28-річною жінкою, яка назвала себе адвокатом військовозобов’язаного, та співробітниками районного Територіального центру комплектування (ТЦК). Інцидент трапився під час роботи військово-лікарської комісії (ВЛК) на базі одного з медичних закладів міста.

Адвокат прибула на зустріч з клієнтом, який нібито проходив медичний огляд. Під час її візиту виникла конфліктна ситуація з представником ТЦК. Її агресивна поведінка та намагання провокувати конфлікт заважали роботі ВЛК. У відповідь, військовослужбовець відтіснив громадянку за межі службового приміщення, аби припинити інцидент.

Відео частини конфлікту було оприлюднено в соціальних мережах, що спричинило обговорення серед громадськості. Командування Харківського обласного та районного ТЦК та СП засудило дії військовослужбовця, який піддався на провокацію, і повідомило про призначення службового розслідування. За результатами перевірки будуть вжиті відповідні організаційні та дисциплінарні заходи.

Зараз правоохоронні органи проводять перевірку всіх обставин конфлікту. Водночас, у ТЦК та СП проводяться додаткові інструктажі для особового складу, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому та забезпечити належне поводження з громадянами України відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що у Буському районі Львівщини під час проходження військово-лікарської комісії чоловік знепритомнів через епілептичний напад. Під час проходження військово-лікарської комісії у медичному закладі місті Буськ цей чоловік раптово втратив свідомість через епілептичний напад.

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