В Харькове произошла стычка между адвокатом и сотрудниками ТЦК: детали
В Харькове произошел конфликт между адвокатом и сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент, который произошел во время работы военно-врачебной комиссии, привел к стычке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП и полицию Харьковской области.
Вчера, 9 января, в Харькове произошел конфликт между 28-летней женщиной, которая назвала себя адвокатом военнообязанного, и сотрудниками районного Территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел во время работы военно-врачебной комиссии (ВВК) на базе одного из медицинских учреждений города.
Адвокат прибыла на встречу с клиентом, который якобы проходил медицинский осмотр. Во время ее визита возникла конфликтная ситуация с представителем ТЦК. Ее агрессивное поведение и попытки провоцировать конфликт мешали работе ВВК. В ответ, военнослужащий оттеснил гражданку за пределы служебного помещения, чтобы прекратить инцидент.
Видео части конфликта было обнародовано в социальных сетях, что вызвало обсуждение среди общественности. Командование Харьковского областного и районного ТЦК и СП осудило действия военнослужащего, который поддался на провокацию, и сообщило о назначении служебного расследования. По результатам проверки будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств конфликта. В то же время, в ТЦК и СП проводятся дополнительные инструктажи для личного состава, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем и обеспечить надлежащее обращение с гражданами Украины в соответствии с законодательством.
Напомним, что в Буском районе Львовской области во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина потерял сознание из-за эпилептического припадка. Во время прохождения военно-врачебной комиссии в медицинском учреждении городе Буск этот человек внезапно потерял сознание из-за эпилептического припадка.