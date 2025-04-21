У Харкові сталася пожежа в багатоповерховому будинку: врятовано 15 осіб

"Увечері 20 квітня виникла пожежа в 12-поверховому житловому будинку. Горіли кімнати двох квартир і тамбур на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що до гасіння було залучено 25 рятувальників і 6 одиниць техніки. Причина, внаслідок якої сталася пожежа, наразі встановлюється.