У Харкові сталася пожежа в багатоповерховому будинку: врятовано 15 осіб

Увечері, 20 квітня, у Харкові сталася пожежа в багатоповерхівці. Надзвичайники врятували понад десяток людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Увечері 20 квітня виникла пожежа в 12-поверховому житловому будинку. Горіли кімнати двох квартир і тамбур на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей", - ідеться в повідомленні.
У ДСНС уточнили, що до гасіння було залучено 25 рятувальників і 6 одиниць техніки. Причина, внаслідок якої сталася пожежа, наразі встановлюється.
Нагадаємо, у Харківській області 19 квітня було зафіксовано лісову пожежу поблизу населеного пункту Балаклія. Рятувальники отримали виклик об 11:51. Вогонь гасили понад добу.
Зокрема, учора в ДСНС України розповіли, що пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 вогонь залишався на площі 30 га.
Крім того, під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль. Двоє людей постраждали.
Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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