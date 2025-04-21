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У Харкові сталася пожежа в багатоповерховому будинку: врятовано 15 осіб

Фото: рятувальники на місці події (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Увечері, 20 квітня, у Харкові сталася пожежа в багатоповерхівці. Надзвичайники врятували понад десяток людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Увечері 20 квітня виникла пожежа в 12-поверховому житловому будинку. Горіли кімнати двох квартир і тамбур на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 15 мешканців, серед них 5 дітей", - ідеться в повідомленні.

 

У ДСНС уточнили, що до гасіння було залучено 25 рятувальників і 6 одиниць техніки. Причина, внаслідок якої сталася пожежа, наразі встановлюється.

Лісова пожежа в Харківській області

Нагадаємо, у Харківській області 19 квітня було зафіксовано лісову пожежу поблизу населеного пункту Балаклія. Рятувальники отримали виклик об 11:51. Вогонь гасили понад добу.

Зокрема, учора в ДСНС України розповіли, що пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 вогонь залишався на площі 30 га.

Крім того, під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль. Двоє людей постраждали.

Детальніше про те, що трапилося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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