В Харькове произошел пожар в многоэтажном доме: спасены 15 человек

"Вечером 20 апреля возник пожар в 12-этажном жилом доме. Горели комнаты двух квартир и тамбур на площади 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 15 жителей, среди них 5 детей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что к тушению были привлечены 25 спасателей и 6 единиц техники. Причина, в результате которой произошел пожар, сейчас устанавливается.