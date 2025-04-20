У Харківській області підірвався пожежний автомобіль: постраждали двоє людей

У неділю, 20 квітня, в Харківській області під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес)", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 вогонь залишався на площі 30 га.

На місці події працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.