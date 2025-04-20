ua en ru
Нд, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Харківській області підірвався пожежний автомобіль: постраждали двоє людей

Неділя 20 квітня 2025 20:24
UA EN RU
У Харківській області підірвався пожежний автомобіль: постраждали двоє людей Фото: пожежний автомобіль після вибуху (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 20 квітня, в Харківській області під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес)", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 вогонь залишався на площі 30 га.

На місці події працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Харків
NEWS
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки
DAILY
Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України