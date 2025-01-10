У Харкові співробітники ТЦК застосували силу до адвоката: Лубінець різко відреагував

Лубінець розповів, що помітив у соцмережах відео, на якому адвоката не пускали до приміщення ВЛК при одному з ТЦК у Харкові.

"До неї було застосовано фізичну силу з боку чоловіка у форменому одязі. Я вважаю цей ганебний вчинок неприпустимим", - додав він.

За словами омбудсмена, він доручив своєму представнику в Харківській області Оксані Червяковій з'ясувати фактичні обставини ситуації. Учора з цією метою було направлено листи до Харківського обласного ТЦК.

Також, як додав Лубінець, він надіслав листа до Державного бюро розслідувань щодо відкриття кримінального провадження.

"Вимагаю дати юридичну оцінку діям працівників ТЦК і СП та притягнути винних до відповідальності! Зазначу, що маємо зробити все, щоб викорінити ганебні практики порушення прав людини та перешкоджання адвокатській діяльності в нашій державі", - наголосив омбудсмен.

Він нагадав, що згідно з Конституцією, кожен громадянин України має право на професійну правову допомогу.

Що кажуть у поліції

У Нацполіції зі свого боку розповіли, що надійшло повідомлення від жінки-адвоката про конфлікт зі співробітниками районного ТЦК.

"28-річна жінка пояснила, що коли прибула на зустріч з клієнтом, який нібито проходить медичний огляд, у неї виникла конфліктна ситуація з представником ТЦК", - додали правоохоронці.

Вони уточнили, що наразі встановлюються обставини конфлікту.

Варто зауважити, що раніше у ТЦК повідомили про призначення службового розслідування через інцидент із адвокатом.