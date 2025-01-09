У ТЦК розкрили деталі сутички з родичами "ухилянта" в Київській області

У селищі Димер Київської області сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК і родичами "ухилянта". На цьому тлі було відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський обласний ТЦК і СП у Facebook .

Як пояснили у військкоматі, група оповіщення Вишгородського районного ТЦК виявила громадянина, який перебував у розшуку. Громадянин погодився добровільно поїхати до ТЦК для проходження ВЛК, але перед цим йому потрібно було заїхати на робоче місце.

На місці роботи "ухилянта" в селищі Димер на військовослужбовців чекали троє людей. Вони почали вести відеозйомку і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина.

"У результаті конфлікту один з невідомих відчинив двері водія автомобіля і завдав кілька ударів водієві, після чого водій його відштовхнув. У цей час з пасажирського боку автомобіля інша людина завдавала ударів і пошкодила військовослужбовцю куртку", - йдеться в повідомленні ТЦК.

Там уточнили, що після цього, коли автомобіль почав рухатися, одна людина кинула камінь у скло автомобіля з боку водія. У цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала.

За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту.

"Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК СП поліцією порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу. Крім цього, звернення про пошкодження службового автомобіля працівників ТЦК СП зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вишгородського управління поліції", - додали в обласному ТЦК.