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У ТЦК розкрили деталі сутички з родичами "ухилянта" в Київській області

Четвер 09 січня 2025 21:58
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У ТЦК розкрили деталі сутички з родичами "ухилянта" в Київській області Ілюстративне фото: у Київській області сталася сутичка між ТЦК та групою людей (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У селищі Димер Київської області сталася сутичка між військовослужбовцями ТЦК і родичами "ухилянта". На цьому тлі було відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський обласний ТЦК і СП у Facebook.

Як пояснили у військкоматі, група оповіщення Вишгородського районного ТЦК виявила громадянина, який перебував у розшуку. Громадянин погодився добровільно поїхати до ТЦК для проходження ВЛК, але перед цим йому потрібно було заїхати на робоче місце.

На місці роботи "ухилянта" в селищі Димер на військовослужбовців чекали троє людей. Вони почали вести відеозйомку і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина.

"У результаті конфлікту один з невідомих відчинив двері водія автомобіля і завдав кілька ударів водієві, після чого водій його відштовхнув. У цей час з пасажирського боку автомобіля інша людина завдавала ударів і пошкодила військовослужбовцю куртку", - йдеться в повідомленні ТЦК.

Там уточнили, що після цього, коли автомобіль почав рухатися, одна людина кинула камінь у скло автомобіля з боку водія. У цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала.

За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту.

"Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК СП поліцією порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу. Крім цього, звернення про пошкодження службового автомобіля працівників ТЦК СП зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вишгородського управління поліції", - додали в обласному ТЦК.

Сутичка в Київській області

Варто зауважити, що про сутичку між військовослужбовцями ТЦК і групою людей стало відомо ще вчора. Димерська селищна рада направила звернення до Вишгородського районного управління поліції з проханням перевірити дії військовослужбовців.

При цьому вже сьогодні нардеп Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що на військовослужбовців напали родичі "ухильника", якого везли в автомобілі.

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