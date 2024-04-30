У Харкові скасували низку податків для бізнесу

У Харкові скасували низку податків для підприємців. Зокрема, фізичні, юридичні особи та ФОПи отримали пільги зі сплати податків за землю та нерухомість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.
З 1 квітня по 30 червня 2024 року підприємці Харкова звільнені від сплати податкового зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.
Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб у цей період становитиме 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.
Крім цього, на 0% знижено ставку податку на нерухоме майно (за винятком земельних ділянок, що перебувають у власності юридичних осіб).
ФОП четвертої групи також надано 100%-ве зменшення податкових зобов'язань.
У міській раді заявили, що в разі надходження додаткової дотації з державного бюджету пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 мільярда гривень із міського бюджету.
"Скасуванням податку на землю і нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином, будемо балансувати", - сказав мер.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Україна розробляє план для Міжнародного валютного фонду на випадок, якщо США припинять надавати країні фінансову допомогу. План містить низку заходів, спрямованих на покриття дефіциту бюджету в разі припинення американської допомоги.
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