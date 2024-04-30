У Харкові скасували низку податків для бізнесу

З 1 квітня по 30 червня 2024 року підприємці Харкова звільнені від сплати податкового зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.

Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб у цей період становитиме 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Крім цього, на 0% знижено ставку податку на нерухоме майно (за винятком земельних ділянок, що перебувають у власності юридичних осіб).

ФОП четвертої групи також надано 100%-ве зменшення податкових зобов'язань.

У міській раді заявили, що в разі надходження додаткової дотації з державного бюджету пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що надані пільги призведуть до втрати близько 1 мільярда гривень із міського бюджету.

"Скасуванням податку на землю і нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином, будемо балансувати", - сказав мер.