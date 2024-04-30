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В Харькове отменили ряд налогов для бизнеса

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове отменили ряд налогов для предпринимателей. В частности, физические, юридические лица и ФЛП получили льготы по уплате налогов за землю и недвижимость.

С 1 апреля по 30 июня 2024 года предприниматели Харькова освобождены от уплаты налогового обязательства после начисления арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности.

Ставка земельного налога на участки физических и юридических лиц в этот период составит 0% от их нормативной денежной оценки.

Помимо этого, на 0% снижена ставка налога на недвижимое имущество (за исключением земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц).

ФЛП четвертой группы также предоставлено 100%-ное уменьшение налоговых обязательств.

В городском совете заявили, что при поступлении дополнительной дотации из государственного бюджета льготы будут продлены на каждые три следующих месяца.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предоставленные льготы приведут к потере около 1 миллиарда гривен из городского бюджета.

"Отменой налога на землю и недвижимость мы поможем нашему бизнесу, который, несмотря на сложные условия военного времени, работает в Харькове. У нас есть определенная договоренность с правительством, и при условии дотации от государства мы сможем пролонгировать предоставленные льготы. Таким образом, будем балансировать", - сказал мэр.

Налоги в Украине

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Украина разрабатывает план для Международного валютного фонда на случай, если США прекратят предоставлять стране финансовую помощь. План включает в себя ряд мер, направленных на покрытие дефицита бюджета в случае прекращения американской помощи.

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