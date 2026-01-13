У Харкові "Шахед" влучив у дитячий санаторій: спалахнула пожежа

Що відомо про ворожу атаку на Харків

Вибухи пролунали у Харкові в ніч на 13 січня, повітряні Сили сповіщали про рух великої кількості дронів у області, а мер Ігор Терехов закликав людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Передмістя Харкова також атакував ворог вночі 13 січня - там сталась пожежа. Удару було завдано після оголошення, що до міста наближаються швидкісні цілі, в кількох областях перед цим була загроза балістики.

В результаті ворожого обстрілу дві особи загинули, ще декілька - отримали поранення. У однієї людини гостра реакція на стрес, іншим медики надають допомогу.

Росіяни регулярно б'ють по цивільних у Харкові та області, також ціллю є критична інфраструктура. Ворог таким чином намагається змусити Україну здатись і піти на територіальні поступки, серед яких здача Харківщини - одна з умов і пріоритетів Москви.

Однак українська влада безкомпромісна в цьому питанні. Навіть з подачі США, в першочерговому варіанті мирного плану, де було зазначено, що Харківська область має відійти під контроль РФ - цей варіант взагалі не розглядавсь.

Наразі на Харківщині йдуть важкі бої в багатьох населених пунктах, одна Сили Оборони не здаються і борються з окупантом за кожен кілометр української території.