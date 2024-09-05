У Харкові СБУ затримала шпигуна-банкіра, який працював на розвідку РФ: що відомо

Слідство встановило, що громадянин РФ, що був співробітником одного з українських банків у Харкові, був агентом російської воєнної розвідки. Він готував ракетно-бомбові удари по обласному центру.

Повідомляється, що у липні 2024 року його було затримано у власному помешканні. Однак тепер СБУ виявила його поплічника.

З'ясувалося, що допомагав росіянину керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку. Фігурант розвідував локації українських захисників, які були залучені до оборони Харкова. Він об’їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об’єктів на камеру свого телефону.

"Крім того, фігурант збирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів РФ по місту", - йдеться у заяві СБУ.

Зазначається, що отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після спілкування в Інтернеті, зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату. Мобільний телефон, завдяки якому інформатор громадянина РФ здійснював підривну діяльність проти України, було вилучено.

Відомо, що зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді (ч.2 ст.111 КК України). Дії ж росіянина були кваліфіковані за двома статтями КК України, однією з яких є шпигунство (ч.1 ст. 114).

Повідомляється, що обидва фігуранти наразі перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання інформатора громадянина РФ у Харкові (t.me SBUkr).

Нагадаємо, вчора стало відомо про затримання в Одесі бухгалтерки одного із місцевих заводів, яка координувала удари РФ.