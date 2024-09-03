СБУ ліквідувала дві ботоферми, які працювали на спецслужби РФ у Полтавській області і на Закарпатті

Правоохоронні органи виявили та ліквідували дві ботоферми у Полтавській та Закарпатській областях, які працювали на спецслужби РФ та допомагали розповсюджувати інформативні диверсії в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Відомо, що було викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилися двоє громадян України, які були місцевими фахівцями у сфері ІТ. Вони продавали Росії фейкові акаунти українських користувачів, через які російські спецслужби й проводили інформативні диверсії у своїх інтересах проти населення України.

Завдяки спецоперації СБУ та Національної поліції зловмисників було затримано.

Зазначається, що інформативні диверсії стосувалися суспільно-політичної сфери України, а також ботоферми розповсюджували дезінформацію щодо діяльності Сил оборони і ситуації на фронті.

У Полтавській області було викрито місцевого жителя, який допоміг РФ у створенні майже 15 тисяч анонімних акаунтів у різних соціальних мережах та месенджерах. У повідомленні СБУ йдеться, що фігурант намагався приховати свої злочини, тому продавав облікові записи через мережу "Даркнет". Один бот коштував 1,5 долара.

За даними слідства, ця ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

На Закарпатті також була ліквідована мережа ботоферм. Тут місцевих мешканець продавав унікальні ІР-адреси, зареєстровані на території регіону, однак кошти отримував від спецслужб РФ через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Повідомляється, що наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, а також електронних комунікаційних мереж, яке було вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361 КК України).

Розслідування триває. Обом чоловікам може загрожувати до 5 років за ґратами.

Фото: затримання організаторів проросійських ботоферм (t.me SBUkr)

Проросійські ботоферми в Україні

Проросійські ботоферми часто використовують українські IP-адреси та фейкові акаунти для розповсюдження пропаганди та дезінформації, видаючи свої дії за "позицію" українців. Це робиться російськими спецслужбами заради дестабілізації України, підриву довіри громадян до влади, а також розповсюдження неправдивої інформації, у тому числі щодо діяльності ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активність таких ботоферм значно зросла. Російські спецслужби почали більш інтенсивно використовувати фейкові акаунти для дискредитації українського опору, поширення фальшивих новин про ситуацію на фронті та створення ілюзії "підтримки" російських дій серед українців. Для конспірації вони часто використовують українські SIM-карти та IP-адреси, щоб їх діяльність виглядала як внутрішня українська.