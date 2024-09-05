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В Харькове СБУ задержала шпиона-банкира, который работал на разведку РФ: что известно

Фото: шеврон СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Россиянин, бывший в Харькове сотрудником украинского банка, работал на спецслужбы РФ. Благодаря расследованию его преступлений, правоохранители смогли найти его приспешника - руководителя одного местного филиала популярного украинского банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Следствие установило, что гражданин РФ, являвшийся сотрудником одного из украинских банков в Харькове, был агентом российской военной разведки. Он готовил ракетно-бомбовые удары по областному центру.

Сообщается, что в июле 2024 года он был задержан в собственном доме. Однако теперь СБУ обнаружила его приспешника.

Выяснилось, что помогал россиянину руководитель отдела еще одного местного филиала популярного банка. Фигурант разведывал локации украинских защитников, привлеченных к обороне Харькова. Он объезжал территорию города на собственном автомобиле и скрыто фиксировал расположение военных объектов на камеру своего телефона.

"Кроме того, фигурант собирал для окупантов информацию о местах и последствиях воздушных ударов РФ по городу", - говорится в заявлении СБУ.

Отмечается, что полученную информацию он передавал российскому шпиону во время личных встреч, а также с помощью мессенджера. После общения в Интернете предатель удалял все сообщения из анонимного чата. Мобильный телефон, благодаря которому информатор гражданина РФ осуществлял подрывную деятельность против Украины, был изъят.

Известно, что злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене (ч.2 ст.111 УК Украины). Действия же россиянина были квалифицированы по двум статьям УК Украины, одной из которых является шпионаж (ч.1 ст. 114).

Сообщается, что оба фигуранта находятся под стражей, им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: задержание информатора гражданина РФ в Харькове (t.me SBUkr).

Напомним, вчера стало известно о задержании в Одессе бухгалтера одного из местных заводов, координировавшей удары РФ.

Ранее мы сообщали о ликвидации двух пророссийских ботоферм , распространявших дезинформацию и пропаганду РФ в сетях, используя украинские IP-адреса.

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