У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі

Надзвичайні ситуації в Україні

Нагадаємо, що 22 січня, у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку, в якому перебувало двоє малолітніх дітей.

Трагедія забрала життя 2-річної дівчинки, а її 5-місячного брата врятував сусід, який першим кинувся на допомогу.

РБК-Україна також писало про чоловіка, який врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Крім того, ми повідомляли, що наприкінці минулого року у Румунії врятували трьох українців, які заблукали у горах біля кордону.

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