В Харькове спасатели пять часов вызволяли мужчину, который застрял в трубе

Чрезвычайные ситуации в Украине

Напомним, что 22 января, в селе Сивороги Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме, в котором находилось двое малолетних детей.

Трагедия унесла жизнь 2-летней девочки, а ее 5-месячного брата спас сосед, который первым бросился на помощь.

РБК-Украина также писало о мужчине, который спас четырех соседских детей в селе Мешково-Погорелово в Николаевском районе Николаевской области, где загорелся жилой дом.

Кроме того, мы сообщали, что в конце прошлого года в Румынии спасли трех украинцев, которые заблудились в горах возле границы.

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