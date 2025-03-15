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У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі

Харків, Субота 15 березня 2025 20:08
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У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі Фото: рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

У Харкові рятувальники п’ять годин визволяли чоловіка, який застряг у трубі на покинутій насосній станції. В операції взяли участь 25 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, 39-річний чоловік заліз у трубу діаметром 400 мм на покинутій насосній станції, але самостійно вибратися не зміг.

"Операція порятунку тривала майже п’ять годин. У ній брали участь 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 комунальників та 6 одиниць техніки комунальних служб", - додали в ДСНС.

Зрештою чоловіка вдалося витягнути з металевої пастки. Його передали медикам та госпіталізували з переохолодженням і подряпинами.

Надзвичайні ситуації в Україні

Нагадаємо, що 22 січня, у селі Сивороги Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку, в якому перебувало двоє малолітніх дітей.

Трагедія забрала життя 2-річної дівчинки, а її 5-місячного брата врятував сусід, який першим кинувся на допомогу.

РБК-Україна також писало про чоловіка, який врятував чотирьох сусідських дітей у селі Мішково-Погорілове в Миколаївському районі Миколаївської області, де загорівся житловий будинок.

Крім того, ми повідомляли, що наприкінці минулого року у Румунії врятували трьох українців, які заблукали у горах біля кордону.

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