В Харькове спасатели пять часов вызволяли мужчину, который застрял в трубе

В Харькове спасатели пять часов освобождали мужчину, который застрял в трубе на заброшенной насосной станции. В операции приняли участие 25 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

В конце концов мужчину удалось вытащить из металлической ловушки. Его передали медикам и госпитализировали с переохлаждением и царапинами.

"Операция спасения продолжалась почти пять часов. В ней принимали участие 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 коммунальщиков и 6 единиц техники коммунальных служб", - добавили в ГСЧС.

По данным спасателей, 39-летний мужчина залез в трубу диаметром 400 мм на заброшенной насосной станции, но самостоятельно выбраться не смог.

Чрезвычайные ситуации в Украине

Напомним, что 22 января, в селе Сивороги Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме, в котором находилось двое малолетних детей.

Трагедия унесла жизнь 2-летней девочки, а ее 5-месячного брата спас сосед, который первым бросился на помощь.

РБК-Украина также писало о мужчине, который спас четырех соседских детей в селе Мешково-Погорелово в Николаевском районе Николаевской области, где загорелся жилой дом.

Кроме того, мы сообщали, что в конце прошлого года в Румынии спасли трех украинцев, которые заблудились в горах возле границы.

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