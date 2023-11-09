В Харкові розпочали демонтаж під'їзду відомого будинка на Північній Салтівці

"Це досить тривалий і кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі. Наш пріоритет - розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену, банку", - заявив міський голова.

Терехов додав, що перевірити на цілісність прилеглу секцію вдасться лише після остаточного завершення усіх етапів робіт.

Знесення частини будинку на вулиці Наталії Ужвій

16-поверхівка потрапила під удари російських терористів ще на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України. 5 березня 2022 року росіяни скинули на будівлю бомбу, внаслідок чого обвалився під'їзд. Фотографії будинку були оприлюднені світовими медіа.

Вже в жовтні Терехов відзначив, що за демонтаж під'їзду, який підлягає знесенню, просили близько 33-36 млн гривень, втім, вдалось домовитись за 17 млн.