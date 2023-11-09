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В Харкові розпочали демонтаж під'їзду відомого будинка на Північній Салтівці

Фото: в Харкові розпочали демонтаж під'їзду відомого будинка на Північній Салтівці (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

В Харкові розпочинається демонтаж першого під'їзду 16-поверхівки на вулиці Наталії Ужвій. Будинок постраждав від російських ударів ще на початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Це досить тривалий і кропіткий процес, який потребує уваги до кожної деталі. Наш пріоритет - розібрати аварійну частину будівлі максимально коректно та обережно, щоб зберегти другу, менш пошкоджену, банку", - заявив міський голова. 

Терехов додав, що перевірити на цілісність прилеглу секцію вдасться лише після остаточного завершення усіх етапів робіт. 

Знесення частини будинку на вулиці Наталії Ужвій 

16-поверхівка потрапила під удари російських терористів ще на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України. 5 березня 2022 року росіяни скинули на будівлю бомбу, внаслідок чого обвалився під'їзд. Фотографії будинку були оприлюднені світовими медіа. 

Вже в жовтні Терехов відзначив, що за демонтаж під'їзду, який підлягає знесенню, просили близько 33-36 млн гривень, втім, вдалось домовитись за 17 млн. 

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