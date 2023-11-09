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В Харькове приступили к демонтажу подъезда известного дома на Северной Салтовке

Фото: в Харькове приступили к демонтажу подъезда известного дома на Северной Салтовке (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове начинается демонтаж первого подъезда 16-этажки на улице Натальи Ужвий. Дом пострадал от российских ударов еще в начале войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Это достаточно длительный и кропотливый процесс, который требует внимания к каждой детали. Наш приоритет - разобрать аварийную часть здания максимально корректно и осторожно, чтобы сохранить вторую, менее поврежденную, банку", - заявил городской голова. 

Терехов добавил, что проверить на целостность прилегающую секцию удастся только после окончательного завершения всех этапов работ.

Снос части дома на улице Натальи Ужвий

16-этажка попала под удары российских террористов еще в начале полномасштабного вторжения врага на территорию Украины. 5 марта 2022 года россияне сбросили на здание бомбу, в результате чего обвалился подъезд. Фотографии дома были обнародованы мировыми медиа. 

Уже в октябре Терехов отметил, что за демонтаж подъезда, который подлежит сносу, просили около 33-36 млн гривен, впрочем, удалось договориться за 17 млн.

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Война в Украинехарков