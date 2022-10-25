UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові розгорнуть пункти обігріву: де вони з'являться

Фото: у Харкові розгорнуть пункти обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У всіх районах Харкова розгорнуть пункти обігріву на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Харкова.

Так, пункти планують розгорнути у 20 зупинках-укриттях та у 40 наметах. Крім того, харків'яни зможуть зігрітися у школах та клубах за місцем проживання.

За словами мера міста Ігоря Терехова, частина пунктів обігріву вже має необхідне обладнання, яке Харкову, зокрема, передають благодійники та міста-партнери. При цьому місто ще потребує додаткових наметів, обігрівачів на альтернативних джерелах харчування, дров'яних печах для приготування їжі тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Кіровоградщині на осінньо-зимовий період розгорнуть близько 120 пунктів обігріву. Їх обладнають телефонним зв'язком та електропостачанням.

Також 200 пунктів обігріву розгорнуть у Тернопільській області. Їх встановлюють у громадах у разі аварійного відключення електропостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков