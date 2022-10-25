В Харькове развернут пункты обогрева: где они появятся

Во всех районах Харькова развернут пункты обогрева на случай очередных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Харькова.

Так, пункты планируют развернуть в 20 остановках-укрытиях и в 40 палатках. Кроме того, харьковчане смогут согреться в школах и клубах по месту жительства.

По словам мэра города Игоря Терехова, часть пунктов обогрева уже располагает необходимым оборудованием, которое Харькову, в частности, передают благотворители и города-партнеры. При этом город еще нуждается в дополнительных палатках, обогревателях на альтернативных источниках питания, дровяных печах для приготовления пищи и т.д.