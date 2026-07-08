UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Харкові різко зросла кількість поранених після удару РФ

15:33 08.07.2026 Ср
1 хв
Російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС (Getty Images)

Кількість постраждалих після ранкової атаки на Харків стрімко зростала. Рятувальники досі працюють на місці одного з ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"До 42 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району", - написав очільник ОВА.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Що відомо про ранковий удар по Харкову

Російські війська вранці 8 липня завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Немишлянському районі Харкова.

Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще десятки мешканців зазнали поранень, серед них є діти.

У будинку частково зруйновано п'ятий поверх. Також неподалік пошкоджено автомобілі.

Крім того, російський ударний дрон влучив по АЗС у Київському районі Харкова. Після атаки там спалахнула пожежа, яку згодом локалізували.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХарківРосійська ФедераціяУкраїнаРакетна атака