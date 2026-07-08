У Харкові різко зросла кількість поранених після удару РФ

Кількість постраждалих після ранкової атаки на Харків стрімко зростала. Рятувальники досі працюють на місці одного з ударів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"До 42 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району", - написав очільник ОВА.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На місці удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
Російські війська вранці 8 липня завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Немишлянському районі Харкова.
Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще десятки мешканців зазнали поранень, серед них є діти.
У будинку частково зруйновано п'ятий поверх. Також неподалік пошкоджено автомобілі.
Крім того, російський ударний дрон влучив по АЗС у Київському районі Харкова. Після атаки там спалахнула пожежа, яку згодом локалізували.