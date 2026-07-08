В Харькове резко возросло количество раненых после удара РФ

Число пострадавших после утренней атаки на Харьков стремительно возросло. Спасатели до сих пор работают на месте одного из ударов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"До 42 человек возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов Немышлянского района", - написал глава ОВА.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.
Российские войска утром 8 июля нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Немышлянском районе Харькова.
В результате атаки погибли два человека. Еще десятки жителей получили ранения, среди них есть дети.
В доме частично разрушен пятый этаж. Также неподалеку повреждены автомобили.
Кроме того, российский ударный дрон попал по АЗС в Киевском районе Харькова. После атаки вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали.