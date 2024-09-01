У Харкові РФ атакувала один з енергооб'єктів, - Міненерго

Атака на Харків

У неділю, 1 серпня, близько 13:00 у Харкові пролунало 10 вибухів. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного та північного напрямків.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 41 людина, серед них - 5 дітей.

Відомо, що під ударом країни-агресора опинились ТЦ, Палац спорту, газогін та відділення "Нової пошти".

Більш детально про атаку на Харків читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.