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В Харькове РФ атаковала один из энергообъектов, - Минэнерго

Фото: спасатели тушат пожар в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 1 сентября, Россия совершила очередной обстрел Харькова. В частности, враг атаковал один из энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Во время последнего ракетного обстрела Харькова был атакован один из энергетических объектов", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что сейчас ведется ликвидация последствий обстрела. Информация о пострадавших уточняется.

Атака на Харьков

В воскресенье, 1 августа, около 13:00 в Харькове раздалось 10 взрывов. До этого в воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного и северного направлений.

В результате атаки пострадали не менее 41 человек, среди них - 5 детей.

Известно, что под ударом страны-агрессора оказались ТЦ, Дворец спорта, газопровод и отделение "Новой почты".

Более подробно об атаке на Харьков читайте в материале РБК-Украина.

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