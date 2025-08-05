У Харкові пролунав вибух: ворог вдруге за вечір атакував місто дроном

"Другий за сьогоднішній вечір удар по місту ворожою "молнією" і знову по Київському району. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні о 23:12.

Зазначимо, що попередня атака сталася приблизно о 21:37. Тоді Терехов писав, що теж є інформація про удар дроном по Київському району, і удар цей був по АЗС. Пізніше він додав, що внаслідок атаки постраждала жінка.

Оновлено о 23:26

"За останньою інформацією - влучання у дорогу. Пошкоджено вікна в сусідніх будинках. Попередньо без постраждалих", - уточнив Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:21 карат повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харкові, а також Сумській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.