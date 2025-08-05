В Харькове прогремел взрыв: враг второй раз за вечер атаковал город дроном

"Второй за сегодняшний вечер удар по городу вражеской "молнией" и снова по Киевскому району. Детали выясняем", - говорится в сообщении в 23:12.

Отметим, что предыдущая атака произошла примерно в 21:37. Тогда Терехов писал, что тоже есть информация об ударе дроном по Киевскому району, и удар этот был по АЗС. Позже он добавил, что в результате атаки пострадала женщина.

Обновлено в 23:26

"По последней информации - попадание в дорогу. Повреждены окна в соседних домах. Предварительно без пострадавших", - уточнил Терехов.

Атаки на Харьков

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Харькове, а также Сумской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях.