В Харькове прогремел взрыв: враг второй раз за вечер атаковал город дроном

Поздно вечером, 5 августа, в Харькове прогремел взрыв из-за удара дроном. Это уже вторая атака за сегодняшний вечер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Второй за сегодняшний вечер удар по городу вражеской "молнией" и снова по Киевскому району. Детали выясняем", - говорится в сообщении в 23:12.
Отметим, что предыдущая атака произошла примерно в 21:37. Тогда Терехов писал, что тоже есть информация об ударе дроном по Киевскому району, и удар этот был по АЗС. Позже он добавил, что в результате атаки пострадала женщина.
"По последней информации - попадание в дорогу. Повреждены окна в соседних домах. Предварительно без пострадавших", - уточнил Терехов.
Атаки на Харьков
По состоянию на 23:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Харькове, а также Сумской, Одесской, Запорожской и Донецкой областях.
Отметим, что россияне уже неоднократно наносили удары по Харькову FPV-дроном "Молния". Данный БпЛА является дешёвым беспилотников самолетного типа, который может бить по целям на расстоянии до 40 км.
Например, в пятницу 1 августа враг нанес удар таким долгом по жилому районы. Сам прилет был около многоэтажки в Киевском районе, однако были пострадавшие.