У Харкові пролунав вибух: ворог атакував місто дроном

В ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків мінімум одним дроном. В місті було чути звук вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

Звук вибуху було чути приблизно о 02:18. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку міста летить ворожий безпілотник. Згодом, мер міста підтвердив інформацію.

"Попередньо на межі Шевченківського та Київського районів удар ворожого БПЛА. Точне місце влучання, наслідки та наявність постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні о 02:22.

Оновлено о 02:35

"Влучання сталося по території цивільного підприємства у Київському районі. Щодо постраждалих та руйнації інформація уточнюється", - написав Терехов.