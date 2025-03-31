В Харькове прогремел взрыв: враг атаковал город дроном

В ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков минимум одним дроном. В городе был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

Звук взрыва был слышен примерно в 02:18. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении города летит вражеский беспилотник. Впоследствии, мэр города подтвердил информацию.

"Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БПЛА. Точное место попадания, последствия и наличие пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в 02:22.

Обновлено в 02:35

"Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - написал Терехов.

Обновлено в 02:49

Терехов уточнил, что предварительно в месте, где было попадание, пострадавших нет. Однако в результате взрывной волны повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах.