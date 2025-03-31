В Харькове прогремел взрыв: враг атаковал город дроном
В ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков минимум одним дроном. В городе был слышен звук взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
Звук взрыва был слышен примерно в 02:18. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении города летит вражеский беспилотник. Впоследствии, мэр города подтвердил информацию.
"Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БПЛА. Точное место попадания, последствия и наличие пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в 02:22.
Обновлено в 02:35
"Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - написал Терехов.
Обновлено в 02:49
Терехов уточнил, что предварительно в месте, где было попадание, пострадавших нет. Однако в результате взрывной волны повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах.
Обстрел Харькова
Напомним, что вечером, 29 марта, российские оккупанты тоже атаковали Харьков дронами. В результате вражеского удара были повреждены жилые дома, военный госпиталь и другие здания.
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что из-за атаки погибли два человека, и еще 55 пострадали, хотя до этого было известно о 35 пострадавших.
Подробнее о заявлении Зеленского и что известно относительно той атаки в Харькове - читайте в материале РБК-Украина.
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