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В Харькове прогремел взрыв: враг атаковал город дроном

Понедельник 31 марта 2025 02:30
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В Харькове прогремел взрыв: враг атаковал город дроном Фото: последствия уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков минимум одним дроном. В городе был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

Звук взрыва был слышен примерно в 02:18. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении города летит вражеский беспилотник. Впоследствии, мэр города подтвердил информацию.

"Предварительно на границе Шевченковского и Киевского районов удар вражеского БПЛА. Точное место попадания, последствия и наличие пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в 02:22.

Обновлено в 02:35

"Попадание произошло по территории гражданского предприятия в Киевском районе. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - написал Терехов.

Обновлено в 02:49

Терехов уточнил, что предварительно в месте, где было попадание, пострадавших нет. Однако в результате взрывной волны повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах.

Обстрел Харькова

Напомним, что вечером, 29 марта, российские оккупанты тоже атаковали Харьков дронами. В результате вражеского удара были повреждены жилые дома, военный госпиталь и другие здания.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что из-за атаки погибли два человека, и еще 55 пострадали, хотя до этого было известно о 35 пострадавших.

Подробнее о заявлении Зеленского и что известно относительно той атаки в Харькове - читайте в материале РБК-Украина.

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