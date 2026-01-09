У Харкові пролунав вибух на тлі повітряної загрози

У п'ятницю, 9 січня, приблизно о 19:27, у Харкові пролунав вибух.

"Вибух у Харкові. Попередньо - у Слобідському районі. Деталі уточнюємо", - написав о 19:27 Ігор Терехов.

За словами Терехова, деталі інциденту наразі уточнюються, інформація про постраждалих та причини події встановлюється.

На місце події виїхали співробітники правоохоронних органів та аварійні служби для забезпечення безпеки та обстеження території. Місцевих жителів просять зберігати спокій та уникати небезпечної зони.

Підтвердив "приліт" в Харкові і голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За словами чиновника, удар було зафіксовано в Слобідському районі Харкова.

За словами Синєгубова, інформація про можливих постраждалих на цей момент не надходила, проте рятувальні та екстрені служби вже працюють на місці події, перевіряючи наслідки вибуху та забезпечуючи безпеку мешканців.

Оновлення станом на 19:57

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що за уточненою інформацією, удар було нанесено по гаражному кооперативу.

Крім того, внаслідок вибуху в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, проте, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Місце події обстежують фахівці, тривають роботи з оцінки пошкоджень та забезпечення безпеки мешканців.