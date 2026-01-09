В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной угрозы

В течение дня 9 января российские войска продолжают террор Харькова. Вечером на фоне угрозы дронов и баллистики прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы мэра города Игоря Терехова и главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
В пятницу, 9 января, примерно в 19:27, в Харькове прогремел взрыв.
"Взрыв в Харькове. Предварительно - в Слободском районе. Детали уточняем", - написал в 19:27 Игорь Терехов.
По словам Терехова, детали инцидента сейчас уточняются, информация о пострадавших и причинах происшествия устанавливается.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и аварийные службы для обеспечения безопасности и обследования территории. Местных жителей просят сохранять спокойствие и избегать опасной зоны.
Подтвердил "прилет" в Харькове и председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По словам чиновника, удар был зафиксирован в Слободском районе Харькова.
По словам Синегубова, информация о возможных пострадавших на данный момент не поступала, однако спасательные и экстренные службы уже работают на месте происшествия, проверяя последствия взрыва и обеспечивая безопасность жителей.
Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что по уточненной информации, удар был нанесен по гаражному кооперативу.
Кроме того, в результате взрыва в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, однако, к счастью, погибших и пострадавших нет. Место происшествия обследуют специалисты, продолжаются работы по оценке повреждений и обеспечению безопасности жителей.
В течение последнего года город Харьков регулярно подвергается атакам российских ударных беспилотников "Шахед" и FPV-дронов, которые вызывают взрывы в жилых районах, пожары и разрушения домов. Такие атаки происходят в разное время суток.