У Харкові пролунав вибух. Росіяни завдають ударів по місту

Обстріли Харкова

Нагадаємо, вдень 30 червня у Харкові пролунав вибух. За даними мера міста Ігоря Терехова, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова.

Пізніше стало відомо, що під російським обстрілом сьогодні опинився термінал "Нової пошти".

Також 27 червня російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова. Тоді в наслідок удару постраждали п'ятеро людей, було пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.

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