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У Харкові пролунав вибух. Росіяни завдають ударів по місту

Фото: у Харкові пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові вдень 1 липня пролунав вибух. Російські окупанти завдають ударів по місту та району. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!", - написав Терехов.

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдають ударів по Харкову та району.

"Харків та район - будьте в укриттях!", - наголосив він.

Оновлено 16:31

Як повідомив глава ОВА, росіяни вдарили КАБом по Харкову. 

"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце", - написав Синєгубов.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, вдень 30 червня у Харкові пролунав вибух. За даними мера міста Ігоря Терехова, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова.

Пізніше стало відомо, що під російським обстрілом сьогодні опинився термінал "Нової пошти".

Також 27 червня російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова. Тоді в наслідок удару постраждали п'ятеро людей, було пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.

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ХарківВибухВійна в Україні