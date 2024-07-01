У Харкові пролунав вибух. Росіяни завдають ударів по місту

У Харкові вдень 1 липня пролунав вибух. Російські окупанти завдають ударів по місту та району. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!", - написав Терехов.
Як повідомив Синєгубов, окупанти завдають ударів по Харкову та району.
"Харків та район - будьте в укриттях!", - наголосив він.
Як повідомив глава ОВА, росіяни вдарили КАБом по Харкову.
"На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце", - написав Синєгубов.
Нагадаємо, вдень 30 червня у Харкові пролунав вибух. За даними мера міста Ігоря Терехова, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова.
Пізніше стало відомо, що під російським обстрілом сьогодні опинився термінал "Нової пошти".
Також 27 червня російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова. Тоді в наслідок удару постраждали п'ятеро людей, було пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.
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