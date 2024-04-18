В Харькове прогремел взрыв, россияне обстреливают город

Взрыв в Харькове прогремел в четверг, 18 апреля. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Отмечается, что взрыв в Харькове прогремел во время воздушной тревоги. Ее объявили в 13.53. "Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - сообщил глава Харьковской ОВА. Воздушные силы ВСУ также сообщали о пусках врагом управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской и Донецкой областей. Карта воздушных тревог по состоянию на 14:20