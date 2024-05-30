У Харкові пролунав вибух, росіяни б'ють ракетами

Обстріли Харкова

Варто зазначити, що у Харківській області тривають бойові дії. З 10 травня росіяни намагаються прорвати на півночі області. Також точаться бої на Куп'янському напрямку.

Харків постійно перебуває під ворожими обстрілами. Не виключенням була і сьогоднішня ніч. Внаслідок російської атаки постраждали семеро осіб.

Додамо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників та 32 "Шахеди". Сили ППО збили сім ракет та всі дрони-камікадзе.

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