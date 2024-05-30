В Харькове прогремел взрыв, россияне бьют ракетами

Обстрелы Харькова

Стоит отметить, что в Харьковской области продолжаются боевые действия. С 10 мая россияне пытаются прорвать на севере области. Также идут бои на Купянском направлении.

Харьков постоянно находится под вражескими обстрелами. Не исключением была и сегодняшняя ночь. В результате российской атаки пострадали семь человек.

Добавим, что этой ночью россияне выпустили по Украине 11 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков и 32 "Шахеда". Силы ПВО сбили семь ракет и все дроны-камикадзе.

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