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В Харькове прогремел взрыв, россияне бьют ракетами

Фото: россияне обстреливают Харьковскую область 30 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел в четверг, 30 мая. Российские войска наносят ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Взрыв в Харькове прогремел около 13:40. В сети писали, что взрывы тоже слышали в пригороде.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что враг бьет ракетами. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.

"Жители Харьковского и Чугуевского районов будьте осторожны", - предупредил Синегубов.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 12:53. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:50

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Обстрелы Харькова

Стоит отметить, что в Харьковской области продолжаются боевые действия. С 10 мая россияне пытаются прорвать на севере области. Также идут бои на Купянском направлении.

Харьков постоянно находится под вражескими обстрелами. Не исключением была и сегодняшняя ночь. В результате российской атаки пострадали семь человек.

Добавим, что этой ночью россияне выпустили по Украине 11 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков и 32 "Шахеда". Силы ПВО сбили семь ракет и все дроны-камикадзе.

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