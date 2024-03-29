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У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

Фото: у Харкові пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав у п'ятницю, 29 березня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, у місті чули один вибух. Наразі невідомо, чи пов'язаний він з ворожою атакою.

У Харкові та області оголосили повітряну тривогу близько 14:55. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку.

Також спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному  напрямку. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської області.

Карта повітряних тривог станом на 15:15

 

Нова загроза для Харкова

Нагадаємо, 27 березня армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що нові керовані боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових.

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ХарківВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога