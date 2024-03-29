У Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги

Як зазначається, у місті чули один вибух. Наразі невідомо, чи пов'язаний він з ворожою атакою.

У Харкові та області оголосили повітряну тривогу близько 14:55. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з північно-східного напрямку.

Також спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської області.

Карта повітряних тривог станом на 15:15